Як сприяти розвитку місцевого бізнесу – досвід данської громади

Голова данської громади Гульборгсунн Джон Бреддер поділився досвідом з українськими громадами щодо сприяння розвитку місцевого бізнесу.

Про це він розповів під час онлайн-форуму «Доброчесністю до успіху: як побудувати громаду дружньою до бізнесу», передає кореспондент Укрінформу.

«Наша муніципальна рада багато робить для покращення умов діяльності підприємств, приватних компаній, ми також вирішили розвивати діалог із місцевими компаніями для кращого реагування на їхні потреби, для спільного пошуку рішень. Зокрема це стосується пошуку земельних ділянок для ведення бізнесу…Ми працюємо над розробкою планів розбудови конкретних аспектів і частин муніципальної одиниці. Це передбачає розробку рекомендацій щодо розвитку інвестицій, все це робиться з місцевими жителями, компаніями, щоб забезпечити спільне розуміння і бачення розвитку території», - сказав Бреддер.

Він додав, що громада займається розвитком інфраструктури, енергопостачання, інформаційних технологій для покращення умов місцевому бізнесу.

«Ми вже кілька років працюємо над створенням нової системи трубопроводів постачання природного газу…це дуже важливо для нашого цукрового виробництва, оскільки воно енерговитратне. Це дасть переваги багатьом компаніям. Також у нас є плани поступової відмови від споживання природного газу, вони розраховані на 30 років. Важливим елементом нашої діяльності є здійснення торгівлі землями державного значення. Продаж земель компаніям – один з важливих інструментів підтримки економічного розвитку», - сказав він.

Бреддер зауважив, що важливою є і діяльність регіонального бізнес-хабу, який надає спеціалізовану підтримку данським компаніям і є незалежним органом. Свою діяльність хаб поширює на 17 муніципалітетів із сукупним населенням в майже 1 млн осіб.

«Серед послуг хабу – розвиток ідей проєктів, допомога у створенні проєктних пропозицій, інформація про фінансування, навчальна діяльність, юридично-фінансова, консультаційна допомога. Хаб надає підтримку в багатьох галузях – від сталої енергетики до реставрації житлових будинків та органічного виробництва», - сказав голова громади.

Муніципалітет Гульборгсунн знаходиться на півдні Данії, має площу 906 кв. км, його населення становить близько 61 тис. осіб, 80% земель – сільськогосподарські угіддя та ліси. Головне місто Нюкебінг, в ньому проживає 20 тис. осіб. Загальний муніципальний бюджет складає 710 млн євро. Зараз у муніципалітеті 23, 5 тис. робочих місць, 10% з них – люди самозайняті, 90% працюють як наймані працівники, державними службовцями є 9 400 осіб.

Керівник відділу багаторівневого управління Програми «U-LEAD з Європою» Сорен Гербст зауважив, що належне та доброчесне місцеве управління є дуже важливим для громад, оскільки можлива корупція є перешкодою для розвитку бізнесу. «Спільно з антикорупційною ініціативою Європейського Союзу ми запустили ініціативу, спрямовану на сприяння етиці, доброчесності та боротьбі з корупцією на рівні місцевого самоврядування, ми пишаємося, що разом організовуємо цей перший форум, під час якого презентуємо данський досвід», - сказав Гербст.

Керівник антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Аллан Паг Крістенсен зауважив, що спільна з Програмою "U-LEAD з Європою" ініціатива покликана сприяти підвищенню доброчесності на місцевому рівні в Україні. «Ми розуміємо, що дуже непросто створити таку ситуацію, коли можна ухвалити всі необхідні рішення, задовольнити потреби бізнесу на місцевому рівні», - сказав Крістенсен та додав, що в рамках програми українські громади ознайомлять з інструментами для підвищення прозорості та підзвітності в їхній діяльності.

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Посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен під час відеозвернення до учасників форуму зазначив, що у Данії муніципалітети з одного боку партнери, а з іншого - конкурують між собою за те, щоб приваблювати новий бізнес саме до своїх територій. «Муніципалітет Гульборгсунн зміг привабити велику кількість нових підприємств… в Україні також є конкуренція між муніципалітетами, регіонами. Кожен хоче привести інвестиції саме до себе», - сказав посол.

Він зауважив, що посольство Данії отримує запитання від данських компаній, де краще в Україні розмістити нове виробництво. За словами Міккельсена, кількість таких запитів зростає, оскільки велика кількість компаній хоче перевести виробничі потужності ближче до європейських ринків.

Керівник з операційних питань відділу «Належне врядування та демократизація» представництва ЄС в Україні Ксав’є Камю зауважив, що з часів Революції Гідності в Україні багато зроблено для боротьби з корупцією, але попереду ще багато роботи.

«Завдяки реформі децентралізації більше ресурсів та відповідальності перейшли на місцевий рівень, до місцевої влади, тому тепер громадяни можуть значно легше стежити за використанням бюджету…Потрібно створювати необхідні процедури для ведення бізнесу, створювати середовище, дружнє для бізнесу, і робити громади привабливими для бізнесу. Тут важлива децентралізація та верховенство права», - зауважив Камю.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.