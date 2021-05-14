«U-LEAD з Європою» переконує громади у вигодах міжмуніципальної співпраці

Львівський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою» проводить навчання для територіальних громад із муніципальної співпраці для досягнення масштабніших цілей шляхом об’єднання фінансових ресурсів.

Про це під час онлайн-пресбрифінгу «Посилення спроможності громад: діяльність Програми "U-LEAD з Європою" у Львівській області» повідомив радник з питань місцевих фінансів та управління Львівського регіонального офісу «Програми U-LEAD з Європою» Юрій Голинський, передає кореспондент Укрінформу.

«В квітні і травні ми провели кілька таких заходів-консультацій із понад 15 громадами стосовно муніципального співробітництва. Насправді в нас є окремі закони, які присвячені цій співпраці, зокрема «Про співробітництво територіальних громад». Він дозволяє в різних способах підійти до цього питання. Об’єднуючи фінансові ресурси різних громад, ми можемо говорити про те, що громади зможуть досягати більших результатів», - зазначив Голинський.

Він також зауважив, що коли одна громада неспроможна забезпечити досягнення певних цілей чи виконання повноважень, в неї немає іншого виходу, як співпрацювати з іншими громадами. А також є такі ситуації, коли громада є достатньо спроможною, але недоцільно фінансувати якийсь напрямок роботи лише для себе, пояснив експерт.

Як приклад Голинський навів поводження з твердими побутовими відходами. Тобто, є громада, яка фінансово спроможна, але не велика територіально та чисельно. І вона має можливість побудувати сортувальну лінію чи переробний цех, але для свого масштабу у неї немає потреби. Тоді громада може об’єднувати зусилля з сусідами, тому що проблеми екології – це не питання однієї громади.

«Це не лише об'єднання, коли не вистачає грошей, а загалом логіка співпраці дозволяє вирішувати багато питань. В нас є багато державних інструментів і ми разом з Програмою «U-LEAD з Європою» працюємо в тому напрямку. Львівська область, до речі, показує позитивну динаміку в цьому напрямку. Тут зростає кількість різних проєктів за програмами муніципального співробітництва», - додав фінансовий експерт.

Голинський також зазначив, що порівняно з попереднім роком у громадах на 2/3 збільшилася частка власних надходжень. «Це показує, що вони стають більш спроможними вирішувати свої завдання, виконувати свої функції, реалізовувати повноваження», - сказав він.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами - членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.