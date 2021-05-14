На Львівщині обговорили, як посилити спроможність громад

Новостворені тергромади потребують методологічної підтримки, бо на їхні плечі впало багато обов’язків та повноважень, а в цьому їм допомагає Програма «U-LEAD з Європою».

Про це під час онлайн-пресбрифінгу «Посилення спроможності громад: діяльність Програми "U-LEAD з Європою" у Львівській області» повідомила керівниця Львівського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Галина Хрущак, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у Львівській області сформували 73 територіальні громади, 43 з яких було створено фактично «з нуля», що потребувало підтримки і навчання «новачків» оновленого місцевого самоврядування.

«Вони не були об’єднаними громадами, не мали досвіду. Вони потребували підтримки в перших кроках, яку ми почали відразу на перший день після виборів. У нас був дуже інтенсивний листопад-грудень: ми щодня мали по 2-3 заходи, які тривали понад дві години», - зазначила Хрущак.

За словами радника з питань децентралізації та місцевого самоврядування Львівського регіонального офісу Програми Андрія Гниди, це був виклик для нових гравців терустрою, які потребували методологічної підтримки, бо на їхні плечі впало чимало обов’язків та повноважень, і усі ці речі треба було роз’яснювати.

Керівниця Львівського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» також повідомила, що нещодавно вони завершили навчання для громад під назвою «Кроки для керівників». До цього проєкту відібрали 150 керівників тергромад з цілої України.

Перевага надавалася новообраним головам, тим, які не були керівниками об’єднаних громад, не мали досвіду управління в такому форматі. Із Львівщини великий інтенсив протягом березня-квітня пройшли 8 голів із Червоноградської, Новороздільської, Східницької, Миколаївської, Меденицької, Добротвірської, Новояворівської та Мостиської громад. Вони відвідали чимало семінарів, консультацій, воркшопів, де мали можливість практично працювати з ситуаціями, які виникають або можуть виникнути в громадах.

Також за підтримки Програми у 2017-2020 роках було розроблено 11 стратегій для громад Львівщини. Зараз триває підтримка розробки стратегій розвитку для Шегинської та Східницької громад.

«І якщо раніше ми допомагали усім охочим, то зараз проводимо різноманітні конкурси і працюємо з тими, хто в заявці описує власну мотивацію у потребі для допомоги у тій чи іншій сфері», - додала Хрущак.

Зараз Програма «U-LEAD з Європою оголосила черговий конкурс про муніципальний розвиток, під час якого оберуть ініціативи від громад, які стосуються розвиткових проєктів.

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«Тим ідеям, які будуть відібрані, наші експерти допоможуть написати заявки на подання на великих конкурсів та грантів. Передовсім, ми б хотіли підтримати великі проєкти, на які громади не мають своїх коштів. Такі ініціативи можуть фінансуватися або з Державного фонду регіональному розвитку, або в межах європейських проєктів», - акцентувала Хрущак.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами - членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.