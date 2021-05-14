U-LEAD вчить громади, як покращити якість освіти

Програма «U-LEAD з Європою» ознайомлює українські громади з підходами для підвищення якості освіти у місцевих закладах.

Про це під час онлайн-форуму «Доступ до освіти у територіальних громадах за часів обмежень COVID-19» сказав керівник відділу багаторівневого управління Програми «U-LEAD з Європою» Сорен Гербст, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми знаємо, що освіта - це ключ до життя. Щомісяця ми в «U-LEAD» пропонуємо семінари та консультації з найактуальніших тем, що дозволяє органам місцевого самоврядування та управлінням освіти отримати найсвіжішу інформацію та підходи для кращої організації надання якісної освіти своїм громадянам», - підкреслив він.

Гербст додав, що з березня 2020 року через карантинні заходи українські громади зіткнулися з необхідністю організувати дистанційне навчання і впорались з цим викликом з урахуванням власних можливостей.

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Він наголосив, що програма «U-LEAD з Європою», яка фінансується ЄС та окремими державами-членами, об’єднує досвід та найкращі практики України і всієї Європи. «Наша конкретна мета - підтримати громади у розвитку потенціалу щодо використання можливостей та подолання викликів, які реформа децентралізації ставить перед місцевими громадами», - додав він.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.