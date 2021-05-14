Представники Євросоюзу пишаються децентралізацією в Україні

Програма "U-LEAD з Європою" допомагає якісно втілювати реформу децентралізації в Україні та має представництво в регіонах.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, який відвідав Львівський регіональний офіс Програми "U-LEAD з Європою".

«Ми пишаємося реформою і децентралізацією. Програма «U-LEAD з Європою" працює якісно і є незамінною для нас. У програми, окрім експертизи, є дуже важлива перевага - представництво у регіонах», - заявив Дюфло.

Під час зустрічі команда регіонального офісу разом з керівницею Галиною Хрущак ознайомили з особливостями реформи місцевого самоврядування в області, зокрема, йшлося про зміни, які відбулися в області після виборів 25 жовтня 2020 року, ключові факти децентралізації в Україні, фінансові показники громад Львівщини та активності Програми «U-LEAD з Європою» для територіальних громад краю.

Радники Львівського офісу озвучили виклики та перспективи, які стоять перед громадами регіону, і підкреслили необхідність комплексного професійного розвитку їхніх працівників, тому програма та її регіональні офіси допомагають експертною підтримкою.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.