Громади українського півдня формуватимуть освітні мережі за міжнародної підтримки

Громади українського півдня формуватимуть освітні мережі за міжнародної підтримки

Укрінформ
Новоутворені громади шести південних областей України почали формувати спроможні освітні мережі за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Про це Укрінформу повідомили у Херсонському регіональному офісі «U-LEAD».

Як зазначили в установі, до цього долучилися освітяни та управлінці з дванадцяти територіальних громад: Межівської і П’ятихатської з Дніпропетровської області, Олександрівської і Новоуспенівської із Запоріжжя, Помічнянської і Великосеверинської з Кіровоградської області, Новоодеської і Кам’яномостівської з Миколаївщини, Шабівської і Павлівської з Одещини, Бериславської і Горностаївської з Херсонщини. Вони 12-13 травня взяли участь у початковому засіданні робочих груп у межах нової програми підтримки громад у формуванні спроможних мереж надання послуг, започаткованої Програмою «U-LEAD з Європою».

Захід відбувся на базі Херсонського регіонального офісу Програми і був присвячений теорії формування спроможних освітніх мереж.

Керівник Херсонського регіонального офісу Оксана Сілюкова зауважила, що робоча група, спрямована на формування спроможної освітньої мережі у громадах, складається з представників різних місцевих рад - міських, сільських і селищних.

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Ключовими завданнями робочої групи є підвищення потенціалу представників громад у побудові спроможної освітньої мережі відповідно до потреб громади; надання консультаційної підтримки під час формування оптимальної моделі мережі; створення можливостей для обміну досвідом та кращими практиками, узагальнення результатів для подальшого поширення та використання.

За словами керівника Південного Хабу Програми «U-LEAD з Європою» Ярослава Перепаді, Програма «U-LEAD з Європою» робить вагомий внесок у створення багаторівневої, прозорої та підзвітної системи управління в межах реформи децентралізації.

«Управлінські рішення, які, зокрема, стосуються освітніх мереж, мають прийматися з урахуванням багатьох чинників, зокрема й з проведенням консультацій з громадськістю, тож наша Програма буде надавати експертну підтримку, фахові рекомендації, щоб ваші рішення як органів місцевого самоврядування були зваженими та ефективними, а також правильними для вашої громади», - сказав він.

У програмі підтримки громад у формуванні спроможних освітніх мереж надання послуг «U-LEAD з Європою» беруть участь представники 48 громад з усієї України, 12 з них – з південних областей. У громадах, представники яких увійшли до цієї робочої групи, проживають понад 150 тисяч людей, з яких понад 20 тисяч – діти дошкільного та шкільного віку. Учасників програми відібрано на конкурсній основі.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 липня 2020 року ухвалила постанову про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів. Також новий адмінтерустрій передбачає функціонування в Україні 1469 ОТГ.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» фінансується країнами-членами ЄС Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.

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