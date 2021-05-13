Громади українського півдня формуватимуть освітні мережі за міжнародної підтримки

Новоутворені громади шести південних областей України почали формувати спроможні освітні мережі за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Про це Укрінформу повідомили у Херсонському регіональному офісі «U-LEAD».

Як зазначили в установі, до цього долучилися освітяни та управлінці з дванадцяти територіальних громад: Межівської і П’ятихатської з Дніпропетровської області, Олександрівської і Новоуспенівської із Запоріжжя, Помічнянської і Великосеверинської з Кіровоградської області, Новоодеської і Кам’яномостівської з Миколаївщини, Шабівської і Павлівської з Одещини, Бериславської і Горностаївської з Херсонщини. Вони 12-13 травня взяли участь у початковому засіданні робочих груп у межах нової програми підтримки громад у формуванні спроможних мереж надання послуг, започаткованої Програмою «U-LEAD з Європою».

Захід відбувся на базі Херсонського регіонального офісу Програми і був присвячений теорії формування спроможних освітніх мереж.

Керівник Херсонського регіонального офісу Оксана Сілюкова зауважила, що робоча група, спрямована на формування спроможної освітньої мережі у громадах, складається з представників різних місцевих рад - міських, сільських і селищних.

Ключовими завданнями робочої групи є підвищення потенціалу представників громад у побудові спроможної освітньої мережі відповідно до потреб громади; надання консультаційної підтримки під час формування оптимальної моделі мережі; створення можливостей для обміну досвідом та кращими практиками, узагальнення результатів для подальшого поширення та використання.

За словами керівника Південного Хабу Програми «U-LEAD з Європою» Ярослава Перепаді, Програма «U-LEAD з Європою» робить вагомий внесок у створення багаторівневої, прозорої та підзвітної системи управління в межах реформи децентралізації.

«Управлінські рішення, які, зокрема, стосуються освітніх мереж, мають прийматися з урахуванням багатьох чинників, зокрема й з проведенням консультацій з громадськістю, тож наша Програма буде надавати експертну підтримку, фахові рекомендації, щоб ваші рішення як органів місцевого самоврядування були зваженими та ефективними, а також правильними для вашої громади», - сказав він.

У програмі підтримки громад у формуванні спроможних освітніх мереж надання послуг «U-LEAD з Європою» беруть участь представники 48 громад з усієї України, 12 з них – з південних областей. У громадах, представники яких увійшли до цієї робочої групи, проживають понад 150 тисяч людей, з яких понад 20 тисяч – діти дошкільного та шкільного віку. Учасників програми відібрано на конкурсній основі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 липня 2020 року ухвалила постанову про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів. Також новий адмінтерустрій передбачає функціонування в Україні 1469 ОТГ.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» фінансується країнами-членами ЄС Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.