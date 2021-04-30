Як публічні закупівлі допомагають економити громадам – дослідження U-LEAD

Експерти Тернопільського регіонального офісу (РО) Програми «U-LEAD з Європою» провели розрахунки показників економії коштів місцевих бюджетів громад області внаслідок проведення аналізу конкурентних процедур закупівель протягом 2020 року.

Завдяки реформам публічних закупівель, а також навчальним заходам, які проводились у 2020-му році Програмою «U-LEAD з Європою» для представників територіальних громад Тернопільщини вдалося зекономити понад 101,7 млн гривень з коштів місцевих бюджетів, інформує Тернопільський РО, передає Укрінформ.

Загалом, було проведено детальне дослідження усіх ТГ Тернопільщини (за винятком 10-ти вперше створених громад: Бучацької, Великоберезовицької, Заліщицької, Збаразької, Іване-Пустенської, Козівської, Кременецької, Нагірянської, Підгаєцької та Підгороднянської). В ході дослідження проаналізовано 652 конкурентні процедури закупівель, що проводилися як безпосередньо радами ТГ, так і їхніми виконавчими органами.

Результати дослідження виправдали найоптимістичніші очікування: внаслідок ефективного проведення конкурентних процедур закупівель у 2020 році громади Тернопільщини сумарно зекономили понад 101,7 млн гривень з коштів місцевих бюджетів.

Різні громади – різний об'єм закупівель. Наприклад, у Тернопільській ТГ кількість проведених конкурентних закупівель, які викладені в системі Прозоро, склали 187 процедур на загальну суму 215,7 млн грн, економія становить 61,1 млн грн.

Найкращий показник зекономлених коштів на одного жителя продемонструвала Товстенська ОТГ – понад 581 грн, ця ж громада є лідером у співвідношенні зекономлених коштів з власними доходами – 21 %.

Лідерами економії коштів є: Тернопільська (61,1 млн грн), Теребовлянська (5,1 млн грн), Чортківська (4,4 млн грн), Товстенська (3,4 млн грн), Борщівська (2,9 млн грн), Підволочиська (2,6 млн грн) територіальні громади. Загалом вигоду користування системою публічних закупівель продемонструвало аж 47 громад Тернопільської області.

Щодо предмета конкурентних процедур закупівель, то із 652 проведених: 130 стосувалися закупівлі енергоресурсів, 42 – товарів та послуг по благоустрою, 124 – продуктів харчування, 109 – будівельних робіт (капітального будівництва, капітального ремонту та реконструкції), 55 – машин, автомобілів і обладнання, решта 192 – інших товарів, робіт та послуг.

Щодо цільового призначення закупівель, то із 652 проведених конкурентних процедур: 365 було проведено для потреб установ та закладів освіти та науки, 116 – для потреб житлово-комунального господарства та благоустрою, 22 – для закладів та установ культури, 149 – для інших потреб.

«За основу для розрахунків бралися дані вебпорталу публічних закупівель «Prozorro». Сума зекономлених коштів визначалася як різниця між очікуваною вартістю предмету закупівлі та ціною предмета закупівлі, зазначеною в договорі з переможцем тендеру. При цьому враховувались і зміни ціни договору, в тому числі й при зменшенні обсягів закупівлі (у разі наявності таких). Аналіз проводився лише відносно конкурентних процедур закупівель; по неконкурентних процедурах, таких як допорогові закупівлі, переговорна процедура, тощо, аналіз не проводився, оскільки проведення таких процедур не передбачає економії коштів. Крім того, аналіз проводився лише по конкурентних закупівлях рад та їх виконавчих органів та не проводився по закупівлях комунальних підприємств, установ та закладів цих рад», - повідомив Михайло Лисиканич, радник з питань децентралізації та місцевого самоврядування Тернопільського Регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою».

Тернопільський РО Програми «U-LEAD з Європою» рекомендує розпорядникам бюджетних коштів громад області проводити конкурентні процедури закупівель навіть на допорогові суми. Адже такі заходи сприятимуть ще більшій економії коштів місцевих бюджетів, стимулюють розвиток підприємництва в ОТГ та створюють позитивний імідж самому органу місцевого самоврядування.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.