Громади Одещини у першому кварталі збільшили доходи на 8,1%

Станом на 1 квітня 2021 року територіальні громади Одеської області показали перевиконання розпису доходів загального та спеціального фондів на 8,1%, або на 298,7 млн грн, від запланованого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Одеський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою».

Зазначається, що найбільше перевиконання доходів у порівнянні з запланованими показала Затишанська селищна громада (197,3%).

Високий рівень перевиконання також зафіксовано у таких громадах: Зеленогірська селищна (+90,7%); Петровірівська сільська (+71,8%); Цебриківська селищна (+52,5%); Дачненська сільська (+50,8%); Тарутинська селищна (+43,6%); Захарівська селищна (+40,8%).

Водночас найбільший обсяг недовиконання дохідної частини бюджету за результатами 1-го кварталу 2021 року має Тузлівська сільська громада. Там недоотримано більше третини (36%) доходів загального та спеціального фондів.

Розпис недовиконано також по таких громадах: Бородінська селищна (-33%); Петропавлівська сільська (-24,9%); Кодимська міська (-20,8%); Суворовська селищна (-17,4%); Великомихайлівська селищна (-15,1%); Біляївська міська (-15,1%).

Найвищі темпи зростання у порівнянні з відповідним періодом минулого року демонструє Дачненська сільська громада (+55%), найнижчі – Цебриківська селищна громада (- 59,3%).

«Це перший звітний квартал, де ми можемо зробити порівняльний аналіз показників за всіма – 91 - громадами Одещини. І він показав: попри те, що критерії спроможності, за якими будувався Перспективний план, були спільними для усіх громад, ми відразу починаємо спостерігати величезну диференціацію у фактичних показниках. І хоча сам факт такої диференціації є абсолютно природним, водночас її значний стартовий рівень може об’єктивно свідчити про неоднорідний потенціал розвитку громад у середньо- та довгостроковій перспективі. Однак, звичайно, за результатами лише одного кварталу будь-які висновки робити зарано, потрібно побачити хоча б перший річний звіт», - пояснила радниця з питань муніципальних фінансів та управління Одеського регіонального офісу Олеся Голинська.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами - членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.