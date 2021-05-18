На Одещині звільнили викладача, який назвав українську мовою «окупантів і фашистів»

На Одещині звільнили викладача, який назвав українську мовою «окупантів і фашистів»

Укрінформ
У Чорноморську Одеської області звільнено з посади викладача морського фахового коледжу Одеського національного морського університету Олександра Макаренка, який потрапив у "мовний" скандал, назвавши українську мову в соцмережі Фейсбук мовою "окупантів і фашистів".

Про це розповів кореспонденту Укрінформу директор коледжу Леонід Жуха.

"Сьогодні, 18 травня, видано наказ по коледжу, яким звільнено з посади викладача Олександра Макаренка, згідно з п.3 ст.41 КЗпП України - за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи", - зазначив директор навчального закладу.

Варто зазначити, що в коментарі до допису в Фейсбуці щодо запровадження нових правил української мови Макаренко назвав її мовою "окупантів і фашистів".

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У користувачів соцмережі викликало шквал обурення таке ставлення викладача державного коледжу до української, яка є мовою викладання та виховання учнів цього навчального закладу. Дехто звернувся до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Реагуючи на "мовний" скандал, заступник директора з освітньо-виховної роботи коледжу Наталія Федорова заявила журналістам про "неприйнятність таких публічних висловлювань з боку викладача навчального закладу", що пропагує ненависть до державної мови.

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Як повідомляв Укрінформ, пославшись на Мін'юст України, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо скасування нової редакції "Українського правопису".

Апеляцію Кабміну України в цій справі повністю задоволено... Його норми були та залишаються чинними, заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

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