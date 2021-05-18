На Одещині звільнили викладача, який назвав українську мовою «окупантів і фашистів»

У Чорноморську Одеської області звільнено з посади викладача морського фахового коледжу Одеського національного морського університету Олександра Макаренка, який потрапив у "мовний" скандал, назвавши українську мову в соцмережі Фейсбук мовою "окупантів і фашистів".

Про це розповів кореспонденту Укрінформу директор коледжу Леонід Жуха.

"Сьогодні, 18 травня, видано наказ по коледжу, яким звільнено з посади викладача Олександра Макаренка, згідно з п.3 ст.41 КЗпП України - за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи", - зазначив директор навчального закладу.

Варто зазначити, що в коментарі до допису в Фейсбуці щодо запровадження нових правил української мови Макаренко назвав її мовою "окупантів і фашистів".

У користувачів соцмережі викликало шквал обурення таке ставлення викладача державного коледжу до української, яка є мовою викладання та виховання учнів цього навчального закладу. Дехто звернувся до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Реагуючи на "мовний" скандал, заступник директора з освітньо-виховної роботи коледжу Наталія Федорова заявила журналістам про "неприйнятність таких публічних висловлювань з боку викладача навчального закладу", що пропагує ненависть до державної мови.

Як повідомляв Укрінформ, пославшись на Мін'юст України, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо скасування нової редакції "Українського правопису".

Апеляцію Кабміну України в цій справі повністю задоволено... Його норми були та залишаються чинними, заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.