Танці під «Воровайок»: у харківському виші взялися за скандальне відео з курсантками

Харківський національний університет внутрішніх справ почав службове розслідування після публікації в соціальних мережах відео дівчат у курсантській формі, які танцюють під пісню російської групи «Воровайки».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті вишу.

«У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування», - йдеться у повідомленні.

Відео, про яке йдеться, поширилося протягом останніх двох днів у мережах ТікТок і Телеграм. В короткому ролику беруть участь 5 дівчат, дія, імовірно, відбувається в казармі (у приміщенні двоярусні ліжка з одного боку та шафи – з другого). Танцюють дівчата під пісню «Наколочки», звучить уривок зі словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».

Як повідомлялося, російський жіночий гурт «Воровайки» виконує шансон. У репертуарі гурту є пісня з такими словами: «Курица - не птица, хохлы - не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица - не птица, хохлы - не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица» і з такими словами: «Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо - заберем Одессу».

19 грудня 2019 року СБУ повідомила, що учасницям гурту заборонено в’їзд на територію України.