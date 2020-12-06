В Україну заборонили в’їзд російському музиканту Петру Мамонову

Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, зупинили двох громадян РФ та заборонили їм в’їзд в Україну.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт ДПСУ.

"Іноземці порушили порядок в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим. Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту «Звуки Му», актор та радіоведучий – громадянин М. Він, разом з громадянкою РФ, прямував в Україну, начебто, з приватною метою", - йдеться у повідомленні.

Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

Враховуючи усі обставини, співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям в перетинанні кордону та обом на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом.

За повідомленнями ЗМІ затриманим на кордоні в аеропорту "Бориспіль"є Петро Мамонов, який разом із громадянкою РФ прямував в Україну нібито з особистою метою.

Фото: riavrn.ru, ДПСУ