Мовний скандал у Харкові: омбудсмен контролюватиме порушення з боку депутатів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь контролюватиме за застосуванням мови у Харківській облдержадміністрації та міськраді через численні порушення з боку чиновників, зокрема, через виступи російською мовою голови ОДА Айни Тимчук.

Про це йдеться в опублікованих у Фейсбуці відповідях Кременя на звернення керівника громадської організації «Світанок» Вадима Позднякова, передає Укрінформ.

У листах зазначається, що на адресу уповноваженого вже «надійшла значна кількість звернень» щодо використання недержавної мови на сесіях Харківської міської ради, під час виступів на сесії Харківської обласної ради, зокрема з боку голови ОДА Айни Тимчук. Враховуючи звернення, Кремінь розпочав «процедуру здійснення заходів державного контролю за застосуванням державної мови» в роботі міської ради та облдержадміністрації.

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Раніше в коментарях ЗМІ мовний омбудсмен заявляв, що в разі фіксації протягом року мовних порушень буде вимагати від Айни Тимчук не лише виконання законодавства, але й поставить питання про її відповідність займаній посаді.

У пресслужбі Харківської ОДА мовні порушення з боку голови так і не прокоментували.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.