У справі про знищення скіфського кургану на Миколаївщині оголосили ще одну підозру

На Миколаївщині ще одному фігуранту повідомили про підозру за знищення унікального скіфського кургану, якому 2,5 тисячі років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку пресслужби прокуратури Миколаївської області у Фейсбуці.

«Під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури, повідомлено про підозру третьому учаснику злочинної групи – 45-річному жителю Запорізької області. Його підозрюють в умисному незаконному знищенні об’єктів культурної спадщини та самовільному зайняттю особливо цінних земель, вчиненому за попередньою змовою (ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 298 та ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.197-1 КК України)», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в обов’язки підозрюваного входило пошук із застосуванням високотехнологічного обладнання об’єктів археологічної спадщини на різній глибині у скіфському кургані, розташованому на території Казанківського району.

Крім того, було з’ясовано, що підозрюваний, здійснював пошуки цінних об’єктів не лише на території України, а й за кордоном.

Під час проведення обшуку його автомобіля, виявлено і вилучено геодезичний прилад – георадар, георадарну глибинну антену GEKKO-80 VHT501, ноутбук (TOUGHBOOK) Panasonic CF-19, георадарний блок реєстрації без маркування та дроти до нього.

Загальна вартість вилученого обладнання становить понад 2 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелево Казанківського району ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Розкопки проводили невідомі із застосуванням важкої техніки. Роботи ведуться на приватному полі, яке охороняє фірма ТОВ “Варта міста” з Одеської області.

29 квітня організатору незаконних розкопок оголосили підозру.

Ним виявився 49-річний житель Києва, який з метою збагачення організував незаконні розкопки кургану. Його та одного з його поплічників підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 197-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.