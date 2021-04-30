Причетним до незаконних розкопок скіфського кургану оголосили підозру

На Миколаївщині організатору незаконних розкопок унікального скіфського кургану та його спільникам оголосили підозру.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

«Встановлено, що на початку червня 2020 року 49-річний житель Києва, з метою збагачення організував незаконні розкопки кургану, розташованого на території Скобелевської сільської ради Казанківського району Миколаївської області. Дані території є державною власністю та відносяться до особливо цінних земель культурної спадщини», - йдеться у повідомленні.

Організатору незаконних розкопок кургану на Миколаївщині та його спільникам правоохоронці оголосили підозру / Фото: Національна поліція

29 квітня слідчі під процесуальним керівництвом обласної прокуратури у супроводі бійців КОРД вручили киянину, а також двом його спільникам підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 197-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 298 ККУ, (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини).

Підозрювані самовільно зайняли вказану земельну ділянку та проводили там розкопки. Фігуранти уклали фіктивні договори з приватними фірмами щодо охорони обраного ними об’єкта та про надання послуг спеціальної техніки, за допомогою якої здійснювались незаконні розкопки.

Для пошуку предметів археологічної спадщини зловмисники викопали котлован, частково пошкодивши курган, чим завдали шкоду державним інтересам.

«Під час розслідування проведено понад три десятки обшуків по всій Україні, у ході яких відшукали документи та предмети, які мають значення речових доказів. Трьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, двоє з них оголошені в розшук. Ще понад 10 осіб, які були виконавцями, чекають на юридичну оцінку своїх дій. Також триває низка експертиз, у тому числі щодо встановлення суми збитків", - зазначив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

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Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелево Казанківського району ведуться незаконні розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Розкопки проводили із застосуванням важкої техніки. Роботи ведуться на приватному полі, яке охороняє фірма ТОВ “Варта міста” з Одеської області.