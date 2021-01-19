Розритий скіфський курган поки не можуть законсервувати - голова Миколаївської ОДА

У бюджеті Миколаївської області наразі немає коштів на консервацію скіфського кургану, який незаконно розкопали "чорні археологи", однак питання на контролі обласної влади.

Про це заявив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім під час онлайн-пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз курган охороняє поліція, і він є речовим доказом у кримінальному провадженні. Тому навіть за наявності коштів ми не можемо його законсервувати, хоча розробили відповідний план разом з археологами. Але наразі на консервацію потрібні дуже значні кошти, яких в обласному бюджеті немає. Ми співпрацюємо з Мінкультом з цього питання і будемо шукати можливості, як це зробити», - сказав Кім.

Він запевнив, що обласна влада розуміє значення кургану для історії. Тому розробляється можливість включити його в туристичний маршрут, щоб можна було профінансувати роботи з державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, у селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області зафіксовані незаконні розкопки унікального кургану, який належить до висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Розкопки проводили невідомі із застосуванням важкої техніки на приватному полі.

Збиток, завданий історико-археологічним цінностям від руйнування скіфського кургану, становить 151 мільйон гривень.

Поліція порушила кримінальне провадження і охороняє курган, триває розслідування.

Техніку (бульдозер та екскаватор), яка незаконно розкопувала курган, передано на відповідальне зберігання. Проте Казанківський райсуд вдруге відмовив слідчому в накладенні арешту на неї.