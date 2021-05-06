Поліція перевіряє інформацію про пограбування могили скіфської цариці на Полтавщині

Поліція перевіряє інформацію про пограбування могили скіфської цариці на Полтавщині

Укрінформ
Поліцейські Полтавщини не отримували звернень щодо пограбування на місці давно розкопаного кургану могили скіфської цариці.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

“Інформація щодо цього була опублікована 20 квітня. Ми її переглянули, але у нас взагалі таких повідомлень і таких фактів не зареєстровано в області. Ми відреагуємо і будемо ще додатково перевіряти цю інформацію, але станом на зараз взагалі такі факти відсутні”, - зазначили у пресслужбі поліції області.

Читайте також: У Запоріжжі наркозалежних катували у «реабілітаційному» центрі

Раніше, 20 квітня, ЗМІ повідомляли, що на Полтавщині чорні археологи "здійснили планетарне археологічне відкриття – на місці якогось давно розкопаного кургану, пробурили шурф, заклали 159 кг тротилу, рвонули... пригнали екскаватор, копнули; знайшли могилу скіфської цариці".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-