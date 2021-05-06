Поліція перевіряє інформацію про пограбування могили скіфської цариці на Полтавщині

Поліцейські Полтавщини не отримували звернень щодо пограбування на місці давно розкопаного кургану могили скіфської цариці.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

“Інформація щодо цього була опублікована 20 квітня. Ми її переглянули, але у нас взагалі таких повідомлень і таких фактів не зареєстровано в області. Ми відреагуємо і будемо ще додатково перевіряти цю інформацію, але станом на зараз взагалі такі факти відсутні”, - зазначили у пресслужбі поліції області.

Раніше, 20 квітня, ЗМІ повідомляли, що на Полтавщині чорні археологи "здійснили планетарне археологічне відкриття – на місці якогось давно розкопаного кургану, пробурили шурф, заклали 159 кг тротилу, рвонули... пригнали екскаватор, копнули; знайшли могилу скіфської цариці".