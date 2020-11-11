Скіфський курган на Миколаївщині розкопують попри розголос і втручання поліції

Незаконні розкопки унікального скіфського кургану на Миколаївщині тривають, незважаючи на розголос і втручання поліції.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив миколаївський археолог, старший викладач Миколаївського Національного університету імені Сухомлинського, керівник Березанської археологічної експедиції Олександр Смирнов.

"11 листопада ми разом з активістами, представниками управління культури Миколаївської ОДА та колегами з Інституту археології НАН України знову побували на скіфському кургані в Казанківському районі. І черговий раз були неприємно вражені й обурені побаченим. Попри розголос, виклик поліції і таке інше, тут знову працювала важка техніка. Ми знайшли зруйноване ще одне стародавнє поховання підлітка та бронзове дзеркало", - сказав Смирнов.

Він також зауважив, що на місце події знову, вже втретє, викликали поліцію, але ті лише розвели руками. Мовляв, вони ж не можуть охороняти курган цілодобово.

На кургані також побувала комісія на чолі з провідним скіфологом України, кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу "Польовий комітет" Інституту археології Національної академії наук України Юрієм Болтриком.

"Цей курган треба законсервувати на зиму і знайти спосіб почати його офіційно досліджувати. Чим довше ми це не робитимемо, тим більше гарантії, що не ці так інші його знищать", - зауважив Болтрик.

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Наразі науковці працюють над оформленням акту пошкодження кургану.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тис. років. Розкопки ведуться невідомими людьми із застосуванням важкої техніки. Роботи ведуться на приватному полі, яке охороняє фірма ТОВ "Варта міста" з Одеської області. Вони викопали яму вищу, ніж сам курган, висота якого була 12 м.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 298, ч. 3 Кримінального кодексу України (навмисне незаконне знищення об’єктів культурної спадщини).