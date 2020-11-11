Городницький скарб відправили на дослідження в Національний музей історії

Знайдений на Житомирщині унікальний Городницький скарб доставили до Національного музею історії України, фахівці якого проведуть його дослідження.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов.

«Для вивчення та наукового опрацювання Городницького скарбу його доставили до Національного музею історії України», - зазначив Насонов.

За його словами, скарб мають реставрувати, а потім він повернеться до краєзнавчого музею, де зберігався досі. Всі дослідження та інші роботи, пов’язані з Городницьким скарбом, проводитимуться безкоштовно.

Насонов акцентував, що подальшу долю унікальної знахідки та місце його зберігання вирішуватиме Міністерство культури та інформаційної політики.

Як повідомляв Укрінформ, в смт Городниця на Житомирщині місцевий житель Сергій Комар, копаючи пісок на березі річки Случ, знайшов 32 срібники часів Київської Русі, які історики вважають унікальним скарбом національного значення. Згодом археологи виявили там ще 6 срібників. Серед монет є всі три можливі типи срібників, які чеканили в часи Святополка Окаянного упродовж 1016-1019 років. Крім того, там є срібники Володимира Святого другого, третього, четвертого типів, яких усього було чотири. Зокрема, серед монет князя Володимира Великого присутні раніше невідомі унікальні штемпелі.

Фото: novograd.city