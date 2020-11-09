Знищення скіфського кургану на Миколаївщині: за «чорних археологів» взялася поліція

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила співробітниця відділу комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області Марина Калина.

«Щодо незаконних розкопок кургану у Казанківському районі, то поліція порушила кримінальне провадження за статтею 298, ч.3 ККУ (навмисне незаконне знищення об’єктів культурної спадщини). Наразі триває слідство», - повідомили в поліції.

Щодо техніки, яка була вилучена з місця розкопок, то наразі вирішується питання про її арешт. Зокрема, про це повідомив заступник начальника Казанківського відділення поліції Новобузького відділу Миколаївської області Олег Казарін.

«Осіб, які здійснювали розкопки кургану, на місці події поліція не зафіксувала. Але техніку, якою проводилися розкопки, вилучено. Наразі вона зберігається і вирішується питання її подальшого арешту», - сказав Казарін.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Розкопки ведуться невідомими людьми із застосуванням важкої техніки. Роботи ведуться на приватному полі, яке охороняє фірма ТОВ “Варта міста” з Одеської області. Вони викопали яму вищу, аніж сам курган, висота якого була 12 метрів.

Курган знаходиться на державному обліку і має охоронятись державою.