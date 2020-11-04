«Чорні археологи» знищують скіфський курган на Миколаївщині

На Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району ведеться незаконне розкопування унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив відомий миколаївський археолог, старший викладач Миколаївського Національного університету імені Сухомлинського, керівник Березанської археологічної експедиції Олександр Смирнов.

«Мені зателефонували активісти і повідомили, що у Казанківському районі ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Ми з активістами, учасниками АТО поїхали туди і те, що побачили – вразило. Група людей на «джипах», дві одиниці важкої техніки, автобус… Вони викопали яму вищу, аніж сам курган, висота якого була 12 метрів - заввишки як п'ятиповерхівка. Це неймовірно! Такого зухвальства, таких пошкоджень курганів я ще не бачив», - розповідає Смирнов.

За його словами, на місце події викликали поліцію, але поки вона їхала, більшість «копачів» втікли. Залишилася лише охоронна фірма ТОВ “Варта міста” з Одеської області. Їх забрали до відділку поліції для надання свідчень.

«Мене обурює ставлення до проблеми місцевої влади. Таке розриття посеред поля, засіяного, до речі, озиминою, не могло залишатися без уваги. Цей курган - унікальний зразок царських скіфських курганів, у яких ховали еліту суспільства. Він датується 5 століттям до нашої ери. Таких курганів на території нашої області всього п’ять. Про них усім відомо», - обурюється археолог.

За словами Смирнова, курган знаходиться на державному обліку і має охоронятися державою. Для офіційних наукових досліджень цього кургану потрібно близько мільйона доларів. Таких коштів у археологічної спільноти немає. «Судячи з розмаху розкопок «чорних археологів», вони витрачали на ці роботи по 50 тисяч гривень на день, нам же таку суму виділяють на рік для наукових досліджень», - зазначає Смирнов.

Член громадської організації “Бузький гард” Ілля Зелінський на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував відео розкопок.