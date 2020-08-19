Газовики на Полтавщині нищать унікальне скіфське городище - археологи

Біля селища Комишня Миргородського району на Полтавщині при будівництві газової свердловини знищують унікальне за збереженістю городище скіфської доби.

Як передає Укрінформ про це у Фейсбуці повідомляє Охоронна археологічна служба.

Археологи зазначають, що роботами з будівництва свердловини 60 Комишнянського НГКР, які виконує Філія ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування", вже знищено понад 10 тис. кв. м об'єкта культурної спадщини. Більш ніж 200 метрів валу зрівняли із землею.

Зазначається, що у відвалах зібрано, зокрема, фрагменти ліпних посудин, фрагменти скіфської пряжки та наконечники стріл (V-III ст. до н.е.).

Факт руйнування городища був виявлений експедицією Охоронної археологічної служби України ще 6 червня, про що невідкладно було повідомлено Укргазвидобування, Нафтогаз України, Департамент культури та туризму Полтавської ОДА та Нацполіцію.

Однак 17 серпня археологів, які намагалися провести обстеження зруйнованої частини, не допустили на об'єкт. Вони стверджують, що їх відтіснила охорона з автоматичною зброєю.

Стаття 19 Закону України "Про охорону археологічної спадщини" передбачає, що юридичні тафізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають археологічні об’єкти, повинні, зокрема, негайно інформувати про нововиявлені об’єкти або предмети в межах території, яку вони використовують для своєї діяльності; сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об’єктів або предметів.