СБУ заперечує свою причетність до «чорних археологів», які підірвали скіфський курган

Інформація про те, що у Полтавській області "чорні археологи" знайшли скарб і тепер його розпродають в інтернеті і до цього причетна СБУ, не відповідає дійсності – це фейк.

Про це сказали в коментарі кореспондентові Укрінформу у пресслужбі СБУ.

«Ця інформація - фейк. Підрозділ кібербезпеки виявив його ще минулого тижня. Можливо вона пов’язана з тим, що напередодні СБУ провела заходи з недопущення вивезення культурних цінностей на територію РФ, і це послугувало каталізатором», - припустили в СБУ.

Як повідомляли деякі ЗМІ, на Полтавщині "чорні археологи" начебто "під дахом СБУ і якогось політика Юги" зробили археологічне відкриття – на місці давно розкопаного кургану пробурили шурф, заклали 159 кг тротилу і підірвали. Таким чином виявили нібито могилу скіфської цариці, і тепер 250 кг скіфського золота в прикрасах продають на вагу.

Як повідомлялось, СБУ завадила контрабанді культурних цінностей до Росії. Співробітники Управління СБ України в Полтавській області попередили контрабандне переміщення до РФ предметів, що мають культурну та історичну цінність.