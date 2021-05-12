Шмигаль у Чернігові оглянув лікарню, що приймає важких COVID-пацієнтів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оглянув Чернігівську обласну лікарню, яка визначена як опорна і також приймає пацієнтів із важкою формою коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це глава уряду повідомив у Телеграмі.

«Оглянули Чернігівську обласну лікарню. Відповідно до реалізації програми Президента України «Emergency 2020» заклад визначений як опорна лікарня, яка надаватиме висококваліфіковану цілодобову допомогу. Сьогодні заклад також приймає пацієнтів із важкою формою коронавірусу. Вдячний особисто медичним працівникам за непосильну працю», - написав він.

Крім того, Шмигаль додав, що команда лікарні у цілодобовому режимі забезпечує проведення сучасник методик діагностики й лікування гострих інсультів. Із лютого цього року в лікарні запрацювало новостворене відділення інтенсивної терапії гострих інсультів.

За повідомленням Шмигаля, найближчим часом в Чернігівській обласній лікарні буде завершена модернізація приймального відділення екстреної медичної допомоги, і заклад отримає нове сучасне обладнання.

Денис Шмигаль відвідав медичні заклади Чернігівської області / Фото: kmu.gov.ua

Також Шмигаль ознайомився з роботою відділення променевої терапії та лінійного прискорювача Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Він зауважив що у 2020 році заклад став дійсним членом Асоціації онкогінекологів Центральної та Східної Європи.

Шмигаль додав, що онкоцентр показав найвищі результати виконання складних операцій і відзначений за високий рівень надання хіміотерапевтичного та променевого лікування.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Шмигаль 12 травня перебуває у Чернігівській області з робочою поїздкою.

Програма Президента України Emergency-2020 є частиною Національної програми «Велике будівництво». Програма передбачає облаштування приймальних відділень опорних лікарень у єдиному стандарті – від добору кольору до розташування кімнат. Усі лікарні матимуть відповідний перелік обладнання, що має забезпечити доступність усіх медичних послуг. Головна мета проєкту – створити комфортні для пацієнта умови.