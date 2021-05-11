Шмигаль проведе виїзне засідання уряду на Чернігівщині
Укрінформ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 12 травня, відвідає Чернігівську область та проведе виїзне засідання Кабінету Міністрів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.
"12 травня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Чернігівську область з робочою поїздкою. Під час робочої поїздки глава уряду ознайомиться з діяльністю Чернігівського автозаводу та відвідає кілька медичних закладів у м.Чернігів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що під головуванням Шмигаля відбудеться виїзне засідання Кабінету Міністрів.