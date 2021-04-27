У Чернігівській лікарні №3 запустили власну кисневу станцію

У Чернігівській міській лікарні №3, яка надає допомогу хворим на коронавірус, запустили кисневу станцію потужністю 120 л/хв.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця пресслужби Чернігівської міської ради Наталія Чусь.

"Кисневу станцію виробництва США придбали коштом державної субвенції за понад 4,3 млн грн. У лікарні її запустили в тестовому режимі, але кисень - якісний, чистий, підходящий - пацієнтам вона вже подає", - розповіла речниця.

За її словами, максимальна потужність станції - 120 літрів кисню за хвилину. Цього вистачає для одночасного забезпечення ним 25 хворих.

Посилаючись на генерального директора медичного закладу Віктора Янголя, Чусь додала, що на сьогодні в лікарні є 85 кисневих концентраторів, 25 балонів та 4 кріоциліндри. Запуск власної станції повністю вирішив нагальну потребу закладу в забезпеченні хворих кисневою підтримкою.

У лікарні також днями запрацювала своя ПЛР-лабораторія. Основне обладнання для неї теж придбали державним коштом. Ще близько 1 млн грн додав сам заклад. Ці кошти пішли на підготовку приміщення, закупівлю додаткового устаткування та комплектуючих.

Як раніше повідомляв начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш, кисневі станції монтуються зараз у семи лікарнях області. Одна з них - у Чернігівській міській лікарні №2.

З початку пандемії в Чернігові зафіксовано 13 137 випадків COVID-19, померло від інфекції 373 людини. Зараз хворіє 2 709 осіб, з яких 300 лікуються в стаціонарі. За останню добу виявлений 61 новий випадок.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2 038 248 випадків інфікування COVID-19, за останню добу - 7 915.

Фото: Суспільне Чернігів