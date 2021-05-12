Разумков підписав закон про дозвіл громадам реєструвати народження, шлюби та смерті

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (№4382).

Про це свідчать дані в картці закону, передає Укрінформ.

Згідно із пояснювальною запискою, законом пропонується якнайшвидше надати територіальним громадянам, утвореним на базі міст обласного значення, принаймні базові повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС): реєстрацію народження, шлюбу, смерті.

Так, зазначається, що цей крок дозволить органам місцевого самоврядування (ОМС) використати власну мотивованість, гнучкість та мобільність в отриманні таких повноважень та забезпечити доступ до таких послуг своїм мешканцям. У разі наявності таких повноважень у всіх ОМС, полегшиться інтеграція цих послуг у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), їх надання у старостинських округах.

Закон передано на підпис Президенту України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон №4382 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".