Разумков підписав закон про дозвіл громадам реєструвати народження, шлюби та смерті

Разумков підписав закон про дозвіл громадам реєструвати народження, шлюби та смерті

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (№4382).

Про це свідчать дані в картці закону, передає Укрінформ.

Згідно із пояснювальною запискою, законом пропонується якнайшвидше надати територіальним громадянам, утвореним на базі міст обласного значення, принаймні базові повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС): реєстрацію народження, шлюбу, смерті.

Так, зазначається, що цей крок дозволить органам місцевого самоврядування (ОМС) використати власну мотивованість, гнучкість та мобільність в отриманні таких повноважень та забезпечити доступ до таких послуг своїм мешканцям. У разі наявності таких повноважень у всіх ОМС, полегшиться інтеграція цих послуг у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), їх надання у старостинських округах.

Закон передано на підпис Президенту України.

Читайте також: Рада хоче довести реформу децентралізації до логічного кінця - Разумков

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон №4382 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-