Рада хоче довести реформу децентралізації до логічного кінця - Разумков

Верховна Рада прагне завершити реформу децентралізації.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при ВР, передає Укрінформ.

“Важливим питанням для Верховної Ради залишається доведення реформи децентралізації до логічного кінця. Ви знаєте, що це вже не перша спроба проведення реформи, але я хочу сподіватися, що вона буде більш ефективною, ніж у минулому. Для цього треба підтримка профільних комітетів, народних депутатів і всіх інших гілок влади”, - сказав спікер.

Він нагадав, що завершення реформи неможливе без внесення змін до Конституції України в частині децентралізації. “Для того, щоб ця реформа була завершена і ми могли сказати, що вона реалізована в повному обсязі, обов’язково треба прийняти зміни до Конституції. Сьогодні цим займається профільний комітет. Я сподіваюся, що скоро ми побачимо текст законопроєкту, який буде підтримуватися народними депутатами”, - сказав Разумков.

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Він нагадав, що для внесення змін до Конституції потрібна підтримка 300 депутатів під час голосування.

Голова ВР також зазначив, що Консультативна рада з питань місцевого самоврядування відновила сьогодні роботу після майже десятимісячної перерви, що була пов’язана з карантинними обмеженнями в країні.

Як повідомляв Укрінформ, Консультативна рада з питань місцевого самоврядування була створена ще у 1998 році. Її основними завданнями є аналіз державної політики щодо місцевого самоврядування, обговорення актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в Україні; пошук оптимальних шляхів подальшого розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на гармонійне поєднання централізації і децентралізації публічної влади з метою збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та територіальних громад. Вона також займається підготовкою пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань місцевого самоврядування, сприяє діяльності органів місцевого самоврядування та їх асоціацій з метою ефективнішого здійснення ними своїх повноважень.

17 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (№3651-д). Документом передбачено врегулювання окремих питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.