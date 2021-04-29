Зеленський ввів у дію рішення РНБО про підтримку децентралізації влади

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади».

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 80/2021 від 29 квітня опублікований на сайті Президента.

Відповідно до статті 107 Конституції України Президент постановив увести в дію рішення РНБО "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінету Міністрів доручено забезпечити з 1 липня 2021 року використання в роботі центральних органів виконавчої влади Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад.

Також уряд має вжити заходів щодо створення з 1 січня 2022 року Міністерством розвитку громад та територій і Державною службою статистики інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування.

Крім того, Кабміну доручено розробити і подати у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи – платника податку.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру має разом із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування завершити процес передачі в установленому порядку сформованим територіальним громадам земельних ділянок, належних розформованим територіальним громадам та розташованих на території відповідних сформованих територіальних громад.

Також цій службі доручено забезпечити спільно з органами місцевого самоврядування проведення обліку земель, що перебувають у власності територіальних громад, їх нормативної грошової оцінки з метою подальшого внесення даних до автоматизованої системи Державного земельного кадастру.

Разом із Міністерством розвитку громад та територій і Міністерством цифрової трансформації Держслужба з питань геодезії, картографії та кадастру повинна у тримісячний строк здійснити необхідні заходи щодо створення Державного адресного реєстру як набору базових даних національної інфраструктури геопросторових даних, визначених Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

Разом із Державним космічним агентством України, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, Державною службою геології та надр, Службою безпеки України Держгеокадастр має забезпечити у тримісячний строк впровадження комплексної системи моніторингу землекористування та користування іншими природними ресурсами методом дистанційного зондування землі.

Міністерству розвитку громад та територій, місцевим державним адміністраціям у 2021 році РНБО доручила забезпечити проведення перевірок на відповідність вимогам законодавства містобудівної документації, у тому числі архітектурної документації, на регіональному та місцевому рівнях та за результатами вжити заходів реагування.

Міністерство фінансів, Міністерство розвитку громад та територій разом із місцевими державними адміністраціями до 1 липня 2021 року мають:

розробити та затвердити методику оцінки рівня спроможності територіальних громад, яка базуватиметься на основі показників фінансової спроможності, у тому числі отриманих з державного бюджету дотацій та субвенцій, нормативно-правові акти щодо дотримання єдиного підходу до системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій, а також щодо інформаційної взаємодії з новоутвореними місцевими фінансовими органами територіальних громад;

забезпечити проведення аудиту фінансових ресурсів територіальних громад із подальшим інформуванням громадськості.

Міністерству розвитку громад та територій належить разом із Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, Державною службою геології та надр, Державною податковою службою України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством юстиції та місцевими держадміністраціями забезпечити проведення інвентаризації водних об'єктів, лісових ресурсів, об'єктів державної та комунальної власності, що знаходяться на території територіальних громад.