У Коростені вивісили радянський прапор, поліція проводить розслідування

У Коростені Житомирської області підприємство вивісило на фасаді поряд із державним прапором стяг червоного кольору з радянською символікою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Коростень.today.

«У День пам’яті та примирення ТОВ «Автосвіт», розташоване по вулиці Сергія Кемського, 50, розмістило при вході, поруч зі стягом України, прапор Радянського Союзу», - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція

За інформацією Головного управління Нацполіції в області, на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські опитують працівників підприємства щодо розміщення прапора та встановлюють інші обставини події.

Фото: Коростень.today

У поліції нагадують, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів, що передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

Фото: Коростень.today