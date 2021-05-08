У Херсоні День пам'яті та примирення відзначили автопробігом

У Херсоні з нагоди Дня пам'яті та примирення місцевий Автомайдан організував автопробіг вулицями міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ініціював захід херсонський Автомайдан - це автопробіг по всіх районах міста. Ми домовилися, що не буде партійної символіки, прагнемо продемонструвати нашу єдність», - сказав у коментарі агентству лікар, учасник АТО та депутат міської ради Ігор Осауленко.

У Херсоні з нагоди Дня пам'яті та примирення місцевий Автомайдан організував автопробіг вулицями міста / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Один з організаторів заходу - заступник голови громадської організації "Автомайдан Херсон" Андрій Коваленко додав, що люди зібралися на акцію лише з державними прапорами України, червоно-чорними прапорами та символікою Дня пам'яті та примирення. За його словами, важливо продемонструвати «північному сусіду», що у Херсоні дуже багато людей, які не будуть зустрічати ворога хлібом-сіллю. А ще, як підкреслив активіст, треба популяризувати таку дату, як День пам'яті та примирення, яку Україна відзначає разом з усім цивілізованим світом.

У свою чергу керівник громадської організації "Автомайдан Херсон" Сергій Обідець підкреслив, що Друга світова війна – це брудна пляма на мапі історії, тому важливо сказати: «Ніколи знову!».

Активістка Оксана Погомій зазначила, що нині в умовах провокацій та російської агресії справді актуально відроджувати традиції Автомайдану, такі акції потрібні для об’єднання українських активістів, які симпатизують різним політичним силам.

Як повідомляв Укрінформ, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні -1945 років.

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.