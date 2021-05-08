В Ужгороді до Дня пам'яті та примирення відкрили меморіал «Дзвін перемоги»

З нагоди Дня пам’яті та примирення у суботу на Пагорбі Слави в Ужгороді відкрили меморіал "Дзвін перемоги".

Його встановили у межах проєкту меморіальних символів, який ініціював Президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної держадміністрації.

«Це один із чотирьох дзвонів всеукраїнського меморіалу. На Закарпатті – Дзвін перемоги, адже саме тут завершилося визволення нашої країни від ворожих окупантів. Він стане важливим елементом патріотизму, нашого прагнення до перемоги і безмежної поваги до захисників», – зауважив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

В Ужгороді відзначили День пам’яті та примирення / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Концепт меморіалу включає конструкцію з металу у вигляді пів арки та дзвін із карбуванням «Слава Україні – Героям слава».

Крім того, інформують в ОДА, сьогодні очільники області, представники місцевої влади, правоохоронці та військові поклали квіти до пам'ятників «Україна – визволителям» та «Добровольцям Закарпаття - учасникам Другої світової війни».

Як повідомляв Укрінформ, 9 травня 2020 року Президент Зеленський у відеозверненні анонсував впровадження проєкту меморіальних символів та встановлення на чотирьох дзвонів: пам'яті (на Луганщині), перемоги (на Закарпатті), миру (У Донецьку) та єдності (у Сімферополі). "І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України. І кожний їхній удар закарбує в нашій свідомості: «Пам’ятаймо, що єдність – це запорука нашого миру та нашої перемоги», - зазначив Зеленський.