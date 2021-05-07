На Херсонщині з 11 травня старшокласники повернуться за парти

На Херсонщині з 11 травня учні 5-10 класів навчатимуться в школах. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Починаючи з 11 травня, комісією рекомендовано відновити роботу закладів загальної середньої освіти для учнів 5-10 класів за умови дотримання протиепідемічних заходів, визначених постановою головного державного санітарного лікаря України від 23 квітня 2021 року № 4», - йдеться у повідомленні.

Відновлять освітній процес і в приміщеннях закладів позашкільної освіти.

Зазначається, що за бажанням батьків буде забезпечено можливість навчання окремих учнів за дистанційною формою.

Проведення в закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій та поїздок – заборонено.

Наразі в області 31 916 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 25 537 осіб побороли недуг; 5384 - інфіковані COVID-19; померли 995 людей.

В Україні за минулу добу зареєстрували 8 404 випадки зараження коронавірусом, 379 людей померли від ускладнень.