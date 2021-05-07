На Херсонщині з 11 травня старшокласники повернуться за парти
Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.
«Починаючи з 11 травня, комісією рекомендовано відновити роботу закладів загальної середньої освіти для учнів 5-10 класів за умови дотримання протиепідемічних заходів, визначених постановою головного державного санітарного лікаря України від 23 квітня 2021 року № 4», - йдеться у повідомленні.
Відновлять освітній процес і в приміщеннях закладів позашкільної освіти.
Зазначається, що за бажанням батьків буде забезпечено можливість навчання окремих учнів за дистанційною формою.
Проведення в закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій та поїздок – заборонено.
Наразі в області 31 916 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 25 537 осіб побороли недуг; 5384 - інфіковані COVID-19; померли 995 людей.
В Україні за минулу добу зареєстрували 8 404 випадки зараження коронавірусом, 379 людей померли від ускладнень.