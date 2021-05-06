Харківщина отримає 5 тисяч доз СOVID-вакцини з інших регіонів

Для Харківщини перерозподілять із інших регіонів 5 тис. доз вакцини від СOVID-19, поставку очікують найближчими днями.

Про це на брифінгу 6 травня повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Харківщина на сьогодні має лідируючі позиції з вакцинації по державі. Щеплено 40 693 особи різними вакцинами. AstraZeneca з 15200 доз, яку ми отримали минулого тижня, до кінця тижня було використано 15140, практично повністю. Нам перерозприділяють ще біля 5 тис. доз, які ми отримаємо найближчими днями», - розповів Черняк.

Він також повідомив, що з середини травні в регіоні почнеться ревакцинація (введення другої дози) по всіх вакцинах, які використовувалися.

Як повідомлялося, в області зареєстровано 138407 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 112276 хворих одужали, 2849 - померли.

З 6 травня Харківщину віднесено до жовтої зони епідемічної безпеки, до того, з 11 квітня, регіон перебував у «червоній» зоні.