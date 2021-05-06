На кордоні з Польщею застрягли майже 300 авто

На кордоні України з Польщею в чергах стоять 290 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що станом на 15 годину біля пунктів пропуску "Грушів” очікують 50 автомобілів, "Ягодин" - 15, “Шегині” -145, "Краковець" - 80.

На кордоні з Угорщиною у пункті пропуску “Тиса” очікують 20 автомобілів.

Як повідомляв Укрінформ, найбільші черги на кордоні з Польщею утворились 6 квітня, тоді в черзі очікували 500 автомобілів. Пункти пропуску "Смільниця-Кросценко", "Угринів-Долгобичів" та "Устилуг-Зосин" наразі тимчасово закриті з польської сторони.