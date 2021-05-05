Миколаївський глиноземний будує накопичувач шламу з порушеннями - екоінспекція

Миколаївський глиноземний завод розпочав будівництво ставка-накопичувача шламу з порушенням природоохоронного законодавства.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

«Держекоінспекцією на підставі звернень громадян з 20 по 30 квітня 2021 року проведено позапланову перевірку ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». Встановлено, що підприємство розпочало будівництво нового ставка-накопичувача з насосною станцією в межах технічного переоснащення шламового господарства з переходом на нову технологію «сухого складування фільтр-кеку червоного шламу». При цьому воно не отримало висновок з оцінки впливу на довкілля, що суперечить вимогам ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», - йдеться у повідомленні.

Перевіркою також встановлено, що МГЗ зберігає відходи у несанкціонованих місцях. А саме: вийняті під час риття котловану під ставок-накопичувач відходи, змішані з ґрунтом, зберігаються на території базисного складу бокситів. Площа змішаного із відходами ґрунту складає 3,7 га, що, за приблизними оцінками, становить 150-180 тонн. Крім того, не визначено склад і властивості відходів, що утворились внаслідок риття котловану. Також не вжито організаційних та технологічних заходів для максимальної їх утилізації.

Дані дії є порушенням статті 17 Закону України «Про відходи».

Підприємству наданий припис щодо усунення порушень природоохоронного законодавства.

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Основним напрямом діяльності ТОВ «МГЗ» є випуск металургійного глинозему і товарного гідроксиду алюмінію. Воно має високий ступінь ризику від провадження господарської діяльності та відноситься до ТОП-100 підприємств-забруднювачів довкілля.