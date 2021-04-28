На Харківщині у 140 пунктах почали робити COVID-щеплення людям 65+

На Харківщині вакцинація препаратом AstraZeneca-SKBio осіб віком від 65 років проходить на базі 140 пунктів щеплення: 106 з них працюють на території районів та 34 – у Харкові.

Про це повідомила пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Регіон отримав 15200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio. З них 900 - отримав Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської районної міської ради, який обслуговує три територіальні громади Харківського району. Тут працює 9 кабінетів щеплення та 3 виїзні бригади. За словами медиків, які проводять щеплення, вакцинацію усіх охочих із категорії 65+ проведуть до кінця тижня.

Як повідомили кореспондентові агентства в пресслужбі Харківської ОДА, станом на ранок 28 квітня в лікарнях перебувають 3226 пацієнтів із коронавірусом із них 250 – у реанімаціях.

Загалом по області зареєстровано 133 767 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19 (у тому числі за останню добу - 818 осіб), із них одужали 105 340 хворих, 2673 – померли (34 з них за минулу добу).

Фото: kharkivoda.gov.ua