На Харківщині у 140 пунктах почали робити COVID-щеплення людям 65+
Про це повідомила пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.
Регіон отримав 15200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio. З них 900 - отримав Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської районної міської ради, який обслуговує три територіальні громади Харківського району. Тут працює 9 кабінетів щеплення та 3 виїзні бригади. За словами медиків, які проводять щеплення, вакцинацію усіх охочих із категорії 65+ проведуть до кінця тижня.
Як повідомили кореспондентові агентства в пресслужбі Харківської ОДА, станом на ранок 28 квітня в лікарнях перебувають 3226 пацієнтів із коронавірусом із них 250 – у реанімаціях.
Загалом по області зареєстровано 133 767 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19 (у тому числі за останню добу - 818 осіб), із них одужали 105 340 хворих, 2673 – померли (34 з них за минулу добу).
Фото: kharkivoda.gov.ua