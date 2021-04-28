У Львові вимагають скасувати рішення про присудження Киві наукового ступеня

Львівська обласна рада просить скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутату від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киві та провести розслідування обставин захисту дисертації.

Відповідне звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів прийняла Львівська облрада, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу.

Зазначається, що депутати облради обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити Киві науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

“Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження”, - йдеться у зверненні.

“Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою”, - сказано у зверненні.

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Депутати просять Міністерство освіти України вжити відповідних заходів та скасувати це рішення.

Як повідомляли ЗМІ, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію з державного управління на тему: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.