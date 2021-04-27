Харків'янам роблять щеплення китайською вакциною CoronaVac

Місто Харків для щеплень від коронавірусу отримав 2,5 тис. доз китайської вакцини CoronaVac.

Як передає Укрінформ, про це розповіла на робочій нараді у міськраді заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

«В місті складені списки вакцинації. Найближчим часом будуть прищеплювати вчителів, які візьмуть участь у проведенні ЗНО, маломобільних харків'ян і тих, хто за ними доглядає. Поліклініки викликають на вакцинацію згідно зі списками. Також працюють мобільні бригади, які прищеплюють вдома», - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, з 900 ліжок, призначених для хворих із коронавірусом, у місті зайнято 826. Серед хворих 634 людини перебувають на кисневій підтримці. У порівнянні з попереднім тижнем, кількість хворих знизилася в 1,2 раза або на 21%.

«Минулого тижня в місті було 4 тис. 314 хворих, попереднього - 5 тис. 497. Потихеньку, але все-таки цей показник знижується», - сказала заступник міського голови.

У той же час, додала вона, в місті продовжують працювати над розширенням ліжкового фонду.

Вакцина CoronaVac розрахована на 1 250 осіб, прищеплювати нею містян почали 19 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 квітня у міських та обласних лікарнях Харкова діють понад 3 тисячі ліжок для хворих на СOVID-19, у тому числі 560 - дитячих. Тричі на добу медичні заклади передають інформацію про кількість вільних ліжок до Харківського обласного Центру екстреної меддопомоги.

Щодо лікарень міського підпорядкування, то, за словами Горбунової-Рубан, 160 ліжок розгорнуті в міській лікарні №13, 270 – в міській лікарні №17, 110 – в пологовому будинку №2, 250 – в лікарні №25, 110 – в лікарні №18.

Усі ліжка забезпечені киснем – стаціонарним або концентраторами. У тому числі, 861 кисневий концентратор придбали за рахунок державної субвенції, 60 – за кошти місцевого бюджету. Створені також 34 медичні команди, в яких працюють 136 лікарів, 408 медичних сестер, 408 фахівців молодшого персоналу.