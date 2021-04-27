Харків'янам роблять щеплення китайською вакциною CoronaVac

Харків'янам роблять щеплення китайською вакциною CoronaVac

Укрінформ
Місто Харків для щеплень від коронавірусу отримав 2,5 тис. доз китайської вакцини CoronaVac.

Як передає Укрінформ, про це розповіла на робочій нараді у міськраді заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє пресслужба Харківської міськради

«В місті складені списки вакцинації. Найближчим часом будуть прищеплювати вчителів, які візьмуть участь у проведенні ЗНО, маломобільних харків'ян і тих, хто за ними доглядає. Поліклініки викликають на вакцинацію згідно зі списками. Також працюють мобільні бригади, які прищеплюють вдома», - зазначила Горбунова-Рубан.

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За її словами, з 900 ліжок, призначених для хворих із коронавірусом, у місті зайнято 826. Серед хворих 634 людини перебувають на кисневій підтримці. У порівнянні з попереднім тижнем, кількість хворих знизилася в 1,2 раза або на 21%.

«Минулого тижня в місті було 4 тис. 314 хворих, попереднього - 5 тис. 497. Потихеньку, але все-таки цей показник знижується», - сказала заступник міського голови.

У той же час, додала вона, в місті продовжують працювати над розширенням ліжкового фонду.

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Вакцина CoronaVac розрахована на 1 250 осіб, прищеплювати нею містян почали 19 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 квітня у міських та обласних лікарнях Харкова діють понад 3 тисячі ліжок для хворих на СOVID-19, у тому числі 560 - дитячих. Тричі на добу медичні заклади передають інформацію про кількість вільних ліжок до Харківського обласного Центру екстреної меддопомоги.

Щодо лікарень міського підпорядкування, то, за словами Горбунової-Рубан, 160 ліжок розгорнуті в міській лікарні №13, 270 – в міській лікарні №17, 110 – в пологовому будинку №2, 250 – в лікарні №25, 110 – в лікарні №18.

Усі ліжка забезпечені киснем – стаціонарним або концентраторами. У тому числі, 861 кисневий концентратор придбали за рахунок державної субвенції, 60 – за кошти місцевого бюджету. Створені також 34 медичні команди, в яких працюють 136 лікарів, 408 медичних сестер, 408 фахівців молодшого персоналу.

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