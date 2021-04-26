На Херсонщині використали всі COVID-вакцини й очікують ще понад 12,5 тисячі доз

На Херсонщині використані всі вакцини проти COVID-19. Найближчим часом в області очікують надходження ще 1 170 доз вакцини Pfizer/ COMIRNATY та 11 400 доз AstraZeneсa.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської ОДА Сергій Козир.

«На Херсонщині використано всі вакцини, що були в наявності для проведення щеплень проти поширення коронавірусної інфекції COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Вакцинація в області розпочалася з 25 лютого, наразі щеплено: вакциною COVISHIELD – 13 600 осіб; вакциною CORONAVAC – 1332 особи; вакциною COMIRNATY від компанії Pfizer-BioNTech – 1098 осіб.

Голова ОДА зазначив, що в області вже найближчим часом очікують надходження ще 1 170 доз вакцини Pfizer/ COMIRNATY та 11 400 доз - AstraZeneсa. Їх доставлять до районних пунктів щеплення та розпочнуть роботу мобільні бригади.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 25 квітня в Україні вакцинували проти COVID-19 1 114 осіб. 528 030 - щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.