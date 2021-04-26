Антикарантинний мітинг у Миколаєві: підприємці увірвалися в міськраду

У Миколаєві підприємці увірвалися у приміщення міської ради і вимагають вже сьогодні відновити повноцінну роботу міського громадського транспорту.

До цього вони проводили акцію протесту під стінами мерії, але очільник міста Олександр Сєнкевич до них так і не вийшов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тоді учасники акції вирішили зайти до приміщення міськради, попри те, що охорона їх туди не пропускала,

Мер, який змушений був все ж таки поспілкуватися з протестувальниками, намагався пояснити їм, що акція не має сенсу, тому що рішення приймає не він особисто, а комісія із ТБ та НС.

Проте люди не розходилися, розмова йшла на підвищених тонах. Вони вимагали скликати засідання виконкому, щоб той дозволив їм працювати.

Зрештою Сєнкевич все ж прийняв письмову вимогу протестувальників і пообіцяв вже сьогодні у телефонному режимі провести засідання міськвиконкому, щоб розглянути вимоги підприємців.

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Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві 26 квітня сотні підприємців проводять біля міськради акцію протесту з вимогою зняти транспортні обмеження. З 26 квітня у місті перевезення дозволені з 6.00 до 10.00, а також з 16.00 до 20.00. Досі транспорту дозволялося працювати на дві години менше.

Наразі Миколаївщина продовжує перебувати в "червоній" карантинній зоні.

Станом на 26 квітня в області виявлено 61 942 підтверджені випадки COVID-19, з них 375 за останню добу.

Фото: НикВести