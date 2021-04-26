У Миколаєві підприємці вимагають зняти транспортні обмеження під час локдауну

У Миколаєві понад три сотні підприємців вийшли на акцію протесту проти локдауну.

До працівників ринків долучилися водії маршруток, які вимагають, щоб їм дозволили працювати у звичному режимі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кілька десятків мікроавтобусів привезли людей, які оточили центральну площу міста – Соборну – та прилеглі вулиці.

Підприємці пікетують приміщення Миколаївської міської ради і вимагають дати їм можливість повернутися на свої робочі місця. Вони кричать "Ганьба!" та тримають плакати: "Досить знущатися над людьми", "Ні - транспортній блокаді", "Разом ми сила" та інші. Люди обурені, що вимоги, які вони озвучили під час попередньої акції, ніхто не почув.

Варто зазначити, що з 26 квітня у Миколаєві дещо послабили карантинні вимоги. Зокрема, розширено графік роботи міського громадського транспорту: перевезення дозволені з 6.00 до 10.00, а також з 16.00 до 20.00. Досі транспорту дозволялося працювати на дві години менше.

Що ж до працівників непродовольчих ринків, то, попри заборону, минулими вихідними більшість з них працювала. Проте покупців на ринках небагато через обмежену роботу транспорту.

Миколаївщина вже майже чотири тижні перебуває в червоній карантинній зоні. Станом на 26 квітня в області виявлено 61 942 підтверджені випадки COVID-19, з них 375 - за останню добу.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня у Миколаєві працівники непродовольчих ринків та магазинів вийшли на акцію протесту проти локдауну, через який вони не можуть працювати.