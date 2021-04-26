У Чернігові підприємці мітингували проти карантинних обмежень

У Чернігові кількасот представників малого і середнього бізнесу протестували проти тривалої заборони працювати через карантинні обмеження "червоної" зони. Свої акції вони провели під міськрадою та ОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже цілий місяць не працюємо і бачимо, що все ж не малий бізнес є причиною зростання захворюваності на коронавірус. Причина, скоріше, в роботі супермаркетів, де спостерігається велика скупченість людей. Тому пропонуємо пілотний проєкт: супермаркети закрити, а натомість дозволити працювати ринкам і маленьким магазинчикам. Ми впевнені, що саме тоді захворюваність піде на спад", - запропонувала голова Чернігівської профспілки підприємців Світлана Жимолостнова.

Акції протесту підприємців були бурхливими та емоційними. Вони гуділи в дудки й обурювалися бездіяльністю місцевої влади щодо захисту їхніх прав.

З міськради до людей вийшов Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Він виголосив свою особисту позицію щодо неефективності жорстких карантинних заходів, оскільки, на його думку, більшість населення обмежень не дотримується, та порадив підприємцям звертатися в Кабмін, який встановлює карантинні зони. Коли мітингувальники стали вимагати конкретики та прийняття сприятливих для бізнесу рішень на місцевому рівні, Атрошенко пообіцяв, що від місцевих податків їх звільнять та попросив почекати кілька днів.

"Є інформація, що з четверга для нас планується навіть не помаранчева, а жовта зона, тож давайте почекаємо. Якщо ж Кабмін не прийме послаблень, тоді вже ми самі рішенням комісії дозволимо працювати певним категоріям бізнесу", - сказав мер.

Від міськради підприємці перемістилися під облдержадміністрацію. До них вийшла заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк та інші посадовці. Вислухавши мітингувальників, вони прийняли їхнє колективне звернення та запропонували ініціативній групі зайти до ОДА для обговорення висунутих вимог.

У відкритому зверненні підприємців, адресованому очільникам міста і області, наголошується на порушенні гарантованого Конституцією права на працю громадян, вимагається скасування заборони підприємницької діяльності, відновлення роботи ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, звільнення їх від сплати податків на період простою, компенсації завданих збитків.

У разі невиконання вимог мітингувальники заявили про рішучу готовність до радикальних дій - блокування роботи ОДА, супермаркетів, перекриття доріг.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 квітня в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають Київ та 9 областей, рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію перевищує індикаторний показник 60 на 100 тис. у 14 регіонах.

Так, у "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.