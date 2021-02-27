Нацполіція викрила шахраїв, які заволоділи ₴160 мільйонами бізнесмена з Дніпра

Правоохоронці викрили протиправну діяльність групи осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами бізнесмена з Дніпра в сумі 160 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Шахрайським шляхом зловмисники заволоділи коштами бізнесмена з м. Дніпро в сумі 160 мільйонів гривень. Встановлено, що потерпілий та фігурант домовилися про продаж корпоративних прав аграрних підприємств. У липні 2020 року, підробивши документи, зловмисники створили уяву нібито про продаж прав, проте водночас подали до різних судів заяви, аби після отримання обумовленої оплати визнати недійсним факт продажу", - зазначається у повідомленні.

34-річному виконавцю злочинної схеми повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру й організаторам правопорушення з числа колишніх високопосадовців та їхнім довіреним особам.

Правоохоронці провели обшуки в офісних, виробничих приміщеннях та за місцями мешкання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалами слідчих суддів на майно та корпоративні права аграрних підприємств накладений арешт.

Як повідомляв Укрінформ, шістьом особам повідомлено про підозру у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ «Нафтогазвидобування», а на даний час народного депутата України IX скликання, а також у вимаганні грошей від його рідних.