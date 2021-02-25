На Житомирщині поліція розслідує причини смерті 18-річної студентки

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

«Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 18-річної студентки, яку виявили мертвою у гуртожитку в Коростишеві. Всі обставини вказують, що вона скоїла самогубство. Вилучені блістери від таблеток і вся інформація про причину смерті з’ясовується», - розповіли в поліції.

Правоохоронці також додали, що вилучені для перевірки і гаджети, які належали дівчині.

Наразі призначена судово-медична експертиза для з’ясування причин смерті.