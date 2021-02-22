Вбивство у Харкові: поліція оперативно затримала підозрюваного

Поліціянти оперативно затримали зловмисника за скоєння вбивства в Шевченківському районі Харкова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Національної поліції у Харківській області.

Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.

"За лічені години поліція встановила особу зловмисника. Для його затримання по місту вводилась в дію поліцейська операція «Сирена». За межами Харкова чоловіка було затримано. На даний час його доставили до Харківського районного управління поліції №3 для проведення подальших слідчих дій. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції №3 зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що у Шевченківському районі Харкова пострілом у голову вбили чоловіка. Для затримання осіб, причетних до злочину, була введена у дію поліцейська операція «Сирена".