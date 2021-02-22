У Харкові пострілом в голову вбили чоловіка, у місті - спецоперація «Сирена»

У Шевченківському районі Харкова пострілом у голову вбили чоловіка.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша чутно звук пострілу. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. На даний час особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію «Сирена»», - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

Інформація про даний факт зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці правоохоронці затримали водія автомобіля, який до смерті побив пішохода.