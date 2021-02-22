Стрілянина по дітях у Тернополі: підозрюваного залишили під вартою

Тернопільський апеляційний суд залишив під вартою жителя обласного центру, який підозрюється у прицільних пострілах в дітей, які гралися на вулиці.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби суду у Фейсбуці.

«У поданій апеляційній скарзі захисник просив застосувати до його підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі. Вказав, що Валерій У. повністю визнав свою вину, здав український і закордонний паспорти, має малолітню дитину та матір-пенсіонерку. Сам підозрюваний зазначив, що постріл здійснив випадково, коли чистив зброю. За результатом розгляду апеляційну скаргу залишено без задоволення», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ухвалу слідчого судді щодо обраної підозрюваному міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 3 квітня 2021 року включно, без визначення розміру застави залишено без змін.

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Як повідомляв Укрінформ, житель Тернополя 21 січня цього року приблизно об 11-ій годині через відчинене вікно квартири зробив прицільний постріл із двоствольної рушниці по дітях, які бавились на сніговій гірці, та спричинив тяжкі тілесні ушкодження 11-річному хлопчику. Другій дитині дробом було поранено щоку.

Чоловіка взято під варту, йому оголосили підозру. Санкція відповідної кримінальної статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.