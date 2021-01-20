В Одесі невідомий стріляв у бік дитсадка

В Одесі працівники поліції встановлюють особу чоловіка, підозрюваного у хуліганстві із застосуванням зброї біля дошкільного навчального закладу на проспекті Небесної Сотні.

Про це інформує Одеське районне управління поліції № 1, передає Укрінформ.

«Про те, що невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік будівлі дитячого садочка, до поліції повідомили очевидці. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи територіального відділу поліції було виявлено пошкоджене вікно на будівлі та дві стріляні, попередньо з пневматичної зброї, кулі», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) ККУ та вживають заходів для встановлення особи, причетної до цього правопорушення.

Як повідомлялося, працівники поліції перевіряють повідомлення про замінування 186 дитячих садочків та навчально-виховальних комплексів в Одесі.