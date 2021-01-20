Ходив вулицею з головою в руках: в Одесі розслідують подвійне вбивство

Правоохоронці розслідують обставини подвійного вбивства, скоєного у квартирі багатоповерхівки на проспекті Небесної сотні. Підозрюваного у вчиненні злочину затримано.

Як передає Укрінформ про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках. Оперативно прибувши за викликом, поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під’їзд будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та керівники ГУ НП в області.

Відомості за фактом умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Слідчі ведуть допит підозрюваного.

У департаменті карного розшуку уточнили, що 20 січня в Одесі затримали на вулиці чоловіка із відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами.

"Попередньо встановлено, що він скоїв вбивство батька та ще однієї людини, особу якої наразі з’ясовують. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відчленував голову", - йдеться у повідомленні.

Фото: od.npu.gov.ua