Убивцю 11-річної Дарини Лук'яненко засудили до 15 років в'язниці

Роздільнянський райсуд Одеської області завершив розгляд кримінального провадження у справі про навмисне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко і виніс 20 січня вирок убивці Миколі Тарасову - 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дослідивши докази у справі про навмисне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко, представлених стороною обвинувачення, та заслухавши докази сторін у справі, колегія суддів ухвалила вирок - визнати 23-річного підсудного Тарасова винним у скоєнні тяжких злочинів і обрати йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов до підсудного з боку батьків убитої, що вимагали 100 млн грн у вигляді моральної компенсації. Колегія суддів постановила, що убивця має відшкодувати родичам жертви 800 тис. грн. Також суд зобов'язав Тарасова повернути майже 35 тис. грн, витрачених на похорон та інші матеріальні збитки. Крім того, з підсудного вирішено стягнути 117 тис. грн на судові витрати й оплату експертиз.

Колегія суддів встановила, що підсудний Тарасов скоїв злочини, кваліфіковані за ознаками ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітньої дитини), ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 152 (закінчений замах на зґвалтування, вчинення дій сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди), пп. 2, 9, ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини, з метою приховати інший злочин) та ч.1 ст.197 (наруга над тілом загиблої) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 13 червня 2019 року житель смт Іванівка Тарасов помітив дівчинку на дорозі біля свого будинку. Спочатку її покликав до себе, а потім силоміць затягнув у приміщення. Після цього побив дівчинку, закриваючи при цьому рот поліетиленовим пакетом. Потерпіла знепритомніла. Скориставшись цим, обвинувачуваний намагався її зґвалтувати.

Не зумівши довести свій задум до кінця, хлопець розлютився і завдав дівчинці кілька ударів гострим предметом у шию. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці. З метою приховання слідів кримінального правопорушення підозрюваний укинув тіло померлої до вигрібної ями. Поліція знайшла його через тиждень, увечері 19 червня, затриманий зізнався у скоєнні злочину.

Батьки Тарасова пройшли перевірку на поліграфі. З'ясувалося, що батько і брат підсудного нічого не знали про вбивство. Матір підозрюваного тричі перевіряли на поліграфі. Експерт вважає, що вона підозрювала сина в скоєнні вбивства.

Фото: https://odessa.online